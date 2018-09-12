ДФС до кінця року перевірить майже 3 тисячі компаній

Податкова склала план-графік перевірок платників податків.

Державна фіскальна служба України до кінця року проведе 2865 планових перевірок платників податків.

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Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot з посиланням на план-графік перевірок платників податків, відзначаючи, що за допомогою сервісу можна дізнатися дату перевірки.

Відзначається, що цього року відібрані для планових перевірок бізнеси мали такі ризики: 2901 компанія мала рівень сплати податку на прибуток нижче рівня оплати по відповідній галузі; 2881 - рівень сплати ПДВ нижче рівня по галузі; 1050 - від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток; 385 - відносини з контрагентами, що знаходяться в розшуку, ліквідованими, збанкрутілими; 372 – мали розбіжності у системі автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту;

199 – купували товари (послуги) у сумнівних постачальників; 34 – провели зовнішньоекономічні операції через нерезидентів в офшорних зонах.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба за підсумками перевірок підрозділами аудиту в 2017 році донарахувала юридичним особам податкові зобов'язання на суму 26,6 млрд грн.