Moody's оцінило шанси євро та юаня потіснити долар

З часом необхідність використання долара в глобальній торгівлі може знизитися, а його частка в резервах країн скоротитися, однак для цього альтернативні валюти повинні підвищити свою привабливість, вважає агентство.

Активізація регіональної торгівлі та отримання новими валютами, такими як юань, резервного статусу можуть призвести до того, що у країн буде менше підстав використовувати як резервні валюти географічно віддалених держав. В результаті необхідність використання долара в глобальній торгівлі може знизитися, а структура світових валютних резервів зазнає суттєвих змін.

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Про це повідомляє РБК з посиланням на доповідь аналітиків міжнародного рейтингового агентства Moody's.

Але зараз долар забезпечує зручність і цінову перевагу в міжнародній торгівлі, а його частка в глобальних резервах залишається недосяжною для альтернативних валют — пройдуть десятиліття, перш ніж світові центробанки зможуть змінити ці пропорції, прогнозує Moody's

Долар є де-факто світовою резервною валютою вже більше шістдесяти років і залишиться такою в найближчому майбутньому, вважають експерти. На нього припадає 63% світових валютних резервів, на другому місці — євро (20%), за даними МВФ. Частка жодної з інших валют-конкурентів не досягає 5%, і потенціал їх виходу на перше місце у світі буде обмежений у силу цілого ряду факторів, міркують вони.

Панування долара стабільне, незважаючи на світові рецесії, дефолти різних держав, збільшення ролі Китаю в глобальній торгівлі та поява євро, підкреслюється в огляді. Запорука привабливості резервної валюти в її виключній стабільності — країна-емітент повинна вважатися стійкою до фінансових криз, а доступ до її валюти повинен забезпечувати вільні та зручні умови для торгівлі і фінансових операцій. Цю стабільність забезпечує цілий ряд факторів: розмір американської економіки, роль країни у світовій торгівлі, прозорість американського фінансового ринку, а також передбачуваність і надійність монетарної політики. Крім того, нинішня структура економіки США забезпечує її стійкість до торговельного дефіциту, що є додатковою підтримкою долара, відзначає Moody's.

Статус емітента резервної валюти, в свою чергу, забезпечує країнам додаткові кредитні переваги. Вони легше залучають запозичення, користуючись більшою ліквідністю ринку, пише Moody's.

Крім того, резервні валюти, як правило, зберігають відносну вартість як протягом бізнес-циклів, так і в умовах цінової волатильності. При цьому країнам–емітентів резервних валют також доводиться реагувати на надмірно високий попит на їхні гроші — він призводить до підвищення обмінного курсу, що викликає подорожчання експорту.

Складність конкуренції з доларом за глобальну перевагу можна простежити на прикладі євро, вважають експерти Moody's. Європейська валюта була введена в безготівковий обіг в 1999 році і тоді ж стала резервною, увійшовши в кошик спеціальних прав запозичення МВФ. Її частка в структурі світових резервів на тлі інших валют скоротилася найбільше за останнє десятиліття. Частково це зумовлено її переважно регіональним, а не глобальним резервним статусом — для резервів вона використовується в Європі і деяких районах Африки. Євро не зможе відновити свою частку у світових резервах, поки він не стане відігравати велику роль на інших ринках, зокрема в Азії і Латинській Америці, або не поліпшить свою привабливість як сильної і стабільної валюти, впевнені в Moody's.

Це, в свою чергу, залежить від міцності інститутів та механізмів зниження ризиків в Євросоюзі. ЄС все ще працює над створенням Банківського союзу та зміцнення своїх стабілізаційних механізмів. Підсумком цього процесу може стати підвищення стійкості Європи до економічних шоків. Як тільки інститути, що підтримують євро, стануть сильнішими, попит на євро як на резервну валюту повинен зрости, прогнозує Moody's.

Частка юаня в світових резервах навряд чи збільшиться в короткостроковій перспективі незважаючи на зростання попиту на китайську валюту, вважають експерти. Посилення зв'язків Китаю з іншими країнами призведе до активнішого використання юаня як платіжного засобу. Однак малоймовірно, що це викличе швидку зміну структури світових резервів, оскільки партнери КНР за проектом «Один пояс і один шлях» не володіють значними валютними резервами і відіграють скромну роль у глобальній торгівлі, йдеться в огляді. Значимість юаня зросте швидше, якщо провідні центробанки, такі як ЄЦБ, Банк Японії, Банк Англії, приймуть рішення значно збільшити частку китайської валюти в свої резерви, вважають аналітики.