Банки почали передавати ДФС дані про рахунки фізосіб-підприємців

За інформацією ДФС, лише третина рахунків відкриті як рахунки для ведення підприємницької діяльності.

Банківські установи України почали передачу інформації до Державної фіскальної службу про рахунки фізичних осіб, які мають статус підприємців.

Читайте такожРозплата за нелегальних працівників: у Закарпатській області підприємця оштрафували на 21 мільйон

Про це повідомив виконуючий обов'язки заступника голови ДФС Євген Бамбізов у соцмережі Facebook.

«Механізм взаємодії ДФС і банківських установ у частині обміну інформацією про рахунки фізосіб, які мають статус фізосіб-підприємців, запрацював. Уже є дані від банків», - написав Бамбізов.

Він нагадав, що ДФС ще влітку направила банкам вимогу надати інформацію стосовно всіх фізосіб, які мають відкриті рахунки, називаючи цей крок вимушеним, тому що значна частина підприємців приховує свої справжні доходи.

За словами Бамбізова, з майже двох мільйонів самозайнятих осіб банківські рахунки для підприємницької діяльності мають лише 964 тисячі, і в результаті бюджет втрачає мільярди гривень.

Зокрема, він зазначив, що від банків отримана перша інформація, попередній аналіз якої свідчить, що лише третина рахунків відкриті як рахунки для ведення підприємницької діяльності.

Звертаючись до фізосіб-підприємців, Бамбізов закликав їх декларувати доходи і працювати прозоро, відзначаючи, що тільки за таких умов можливий діалог із фіскальною службою.

«Ми готові підтримати і захистити кожного, хто веде чесний бізнес, - але водночас всі, хто намагається «сховатися», рано чи пізно відповідатимуть. Жодних компромісів. Чи то великий бізнес, чи то дрібний підприємець. Податки мають платити всі», - наголосив чиновник.

Як повідомляв УНІАН, за даними сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot, Державна фіскальна служба України до кінця року проведе 2865 планових перевірок платників податків.