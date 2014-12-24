У Нацбанку підготували Меморандум про реструктуризацію валютних кредитів

Про це повідомила прес-служба НБУ.

У нараді взяли участь представники НБУ, банків з найбільшим обсягом іпотечних кредитів, наданих фізичним особам в іноземній валюті, банківських асоціацій, Громадської ради при Нацбанку і координатори руху валютних позичальників, а також постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Жером Ваше.

У ході наради сторони погодили текст Меморандуму і почали процес його підписання.

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Зокрема, основні положення Меморандуму передбачають:

1. переведення суми заборгованості за споживчими кредитами в іноземній валюті, визначеними у пункті 4 цього Меморандуму, в гривню за курсом на день реструктуризації;

2. прощення суми різниці реструктуризованого кредиту (на яку нараховується фіксована відсоткова ставка 0,01 % річних) між курсом іноземної валюти кредиту на день реструктуризації та офіційним курсом іноземної валюти, установленим Національним банком України на 01.01.2014 пропорційно погашенню боржником заборгованості за кредитом;

3. фіксацію процентної ставки суми кредиту, що була реструктуризована за офіційним курсом, установленим Національним банком України на 01.01.2014 на рівні не вищому, ніж зазначено в договорі споживчого кредиту в іноземній валюті упродовж трьох років з моменту реструктуризації;

4. реструктуризацію споживчих кредитів в іноземній валюті, що отримані під заставу нерухомості, залишок за основною частиною яких не перевищує 2,5 млн. грн. за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на 01.01.2014;

5. визнання банком безнадійною і такою, що підлягає списанню (прощенню), неустойки (штрафу, пені), яка виникла внаслідок неналежного виконання кредитних зобов’язань позичальником за договором кредиту перед фінансовою установою на момент реструктуризації;

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6. заміна за заявою позичальника ануїтетної форми погашення кредиту на класичну (стандартну);

7. обмеження предметом іпотеки відповідальності позичальника за договором споживчого кредиту в іноземній валюті, крім кредитів, які виступають забезпеченням за зобов’язанням кредитора (термін “іпотека” у значенні, визначеному в Законі України “Про іпотеку”);

8. заборону відступлення права вимоги іншим фінансовим установам за договором споживчого кредиту в іноземній валюті без попередньої пропозиції погашення заборгованості позичальником за ціною відступлення права вимоги тощо;

9. створення Спеціальної комісії при Національному банку України з дотримання положень Меморандуму;

10. визначення правил проведення реструктуризації відповідно до цього Меморандуму постановою Правління Національного банку України;

11. Меморандум має вступити в дію з моменту набуття чинності закону про внесення відповідних змін до Податкового кодексу України щодо банків та фізичних осіб позичальників споживчих кредитів в іноземній валюті.

Текст Меморандуму після його підписання сторонами буде опубліковано на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.