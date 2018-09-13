Європейський суд відмовився зняти санкції з російських банків і компаній

Скасувати обмеження, зокрема, просили «Роснефть», «Сбербанк» і ВТБ.

Загальний суд Європейського Союзу у Люксембурзі залишив чинними обмежувальні заходи, ухвалені Радою ЄС проти низки російських банків та нафтових і газових компаній у зв'язку з агресією Російської Федерації, спрямованої на підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. Про це йдеться у прес-релізі суду від 13 вересня.

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Скасування санкцій від Ради ЄС домагалися російські компанії "Роснефть" та пов'язані з нею структури, "Газпром нефть", а також російські банки "Сбербанк", "ВТБ", "Внешэкономбанк", "Проминвестбанк" і DenizBank (турецький банк, що контролюється російським "Сбербанком").

У повідомленні сказано, що з 31 липня 2014 року Радою ЄС у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні було запроваджено обмежувальні заходи проти низки російських банків та нафтових і газових компаній.

"Ці заходи запроваджують обмеження на деякі фінансові операції та на експорт деяких чутливих товарів і технологій, обмежують доступ деяким російським компаніям на фінансові ринки і забороняють надавати послуги, необхідні для здійснення операцій з нафтою", - йдеться в повідомленні.

"Мета цих заходів, схвалених Радою ЄС, полягає у посиленні наслідків за дії, вчинені Росією для підриву суверенітету України", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в суді, запровадження санкцій відповідає меті підтримання миру та міжнародної безпеки.

Рада ЄС у 2014 році у зв'язку з агресією Росії на сході України ввела санкції щодо окремих секторів російської економіки, санкції у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя, а також індивідуальні санкції проти окремих осіб і компаній.