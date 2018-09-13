Українці купили в банках рекордний за 4 роки обсяг валюти
13:10, 13 вересня 2018Фінанси
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Також вперше з жовтня 2017 року показник купівлі валюти населенням через банки перевищив її продаж.
Ілюстрація REUTERS
Українці в серпні оновили показник максимальної купівлі валюти через банківську систему з початку 2015 року, досягнутий місяцем раніше, придбавши валюту на 1,045 млрд дол.
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Як повідомляється на сайті НБУ, також вперше з жовтня 2017 року показник купівлі валюти населенням через банки перевищив її продаж і становив 46 млн дол. До цього майже рік українці більше продавали валюти в банках, ніж купували.
Водночас, з початку року продаж валюти населенням через банки перевищує її купівлю на 1,324 млрд дол.
Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в 2017 році становив 2,4 млрд дол.
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