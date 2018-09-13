НБУ повідомив, скільки витратив резервів на підтримку гривні

Нацбанк у серпні витратив на порятунок курсу гривні $621 мільйон з резервів.

Національний банк України в ході інтервенцій для згладжування надмірних коливань обмінного курсу гривні в серпні продав на міжбанківському валютному ринку на 621,3 мільйона доларів більше, ніж купив.

Читайте такожВалютні продавці грають на обвал курсу долара - ЗМІ

Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року регулятор купив на міжбанку більше валюти, ніж продав, і в результаті поповнив у такий спосіб резерви на 579,3 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, національна валюта України за серпень за офіційним обмінним курсом девальвувала до долара США на 5,7%, до євро – на 5,8%.

Поточні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України, за даними дилерів комерційних банків, становлять 28,12/28,17 гривні/долар.