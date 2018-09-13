Валютні гойдалки тривають – гривня поступилася долару кількома копійками
У четвер, 13 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 28,12/28,17 грн/дол.
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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 5 копійок нижчі за рівень відкриття сьогоднішніх торгів.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,66/32,72 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.
За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становив 28,1213 грн/дол.
Як повідомляв УНІАН, у середу, 12 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закртию торгів встановилися на рівні 28,05/28,08 грн/дол.
Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 32,52/32,56 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,40/0,41 грн/рубль.