Валютні гойдалки тривають – гривня поступилася долару кількома копійками

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 28,12/28,17 грн/дол. Поточні котирування на 5 копійок нижче рівня відкриття торгів.

У четвер, 13 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 28,12/28,17 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 5 копійок нижчі за рівень відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,66/32,72 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становив 28,1213 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 12 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закртию торгів встановилися на рівні 28,05/28,08 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 32,52/32,56 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,40/0,41 грн/рубль.