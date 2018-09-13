Кабмін завтра розгляне проект держбюджету-2019

Після затвердження проект буде передано на обговорення у парламент.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в п'ятницю, 14 вересня, розгляне проект державного бюджету на 2019 рік. Про це повідомляє прес-служба уряду.

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Після затвердження проект буде передано на обговорення до Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик раніше відзначав, що до 15 вересня Кабінет міністрів планує затвердити проект держбюджету на 2019 рік, після чого передати його на обговорення до Верховної Ради.

Державний бюджет України в січні-серпні 2018 року одержав 607,470 млрд грн доходів, що на 18,984 млрд грн, або на 3% нижче від планового показника на цей період.

Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 млрд грн, витрати - 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.