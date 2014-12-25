Лавров назвав випади Лукашенка в бік Росії "відвертою розмовою"

Ініціатива президента Білорусі Олександра Лукашенка, який вимагає від свого уряду перейти на інвалюту в торгових відносинах з Росією, буде не на користь Мінська, заявив в інтерв'ю «Комерсанту» міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Читайте такожБілорусь переводить розрахунки з Росією в долари"Що ж стосується Білорусі та переходу в торговельних розрахунках на євро і долари, то між нашими країнами значний товарообіг з істотним позитивним сальдо для Росії. Тому якщо його переводити на валюту, то вийде, що Білорусь повинна буде платити зі своїх валютних резервів. Торговельне сальдо в нашу користь. Якщо торгівлю переводити на євро і долари, я не думаю, що це буде ефективно, в тому числі з точки зору білоруської економіки. Не думаю, що ця схема буде конкретно опрацьовуватися", - сказав Лавров.

Читайте такожЛукашенко про торгівлю з Росією: Абсолютна політика, притому дурна і безмозка (відео)Коментуючи висловлювання Лукашенка щодо «безмозкої» політики Росії з обмеження поставок з білоруських підприємств, Лавров зазначив, що «ми відверто розмовляємо один з одним. Коли кожен відкрито висловлює свою точку зору - це теж ознака близького союзництва».