Уряд Росії через падіння цін на нафту готує нове скорочення всіх держвитрат

Перші наслідки падіння цін на нафту для федерального бюджету Росії обговорювалися 24 грудня на нараді у прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, пише "Комерсант".

Основні пропозиції Мінфіну на 2015 рік - збільшення до 3,5% ВВП дефіциту бюджету, індексація соціальних і регіональних витрат на 0,5 трлн руб., скорочення інших витрат на 1 трлн руб., витрачання більш 70% поточних обсягів Резервного фонду. У 2016 році уряд очікує зростання ВВП на 2,4% після зниження на 4% в 2015 році - оцінки Мінфіну виглядають, незважаючи на передбачувані втрати від кризи не менш ніж 4 трлн руб., помірно оптимістичними.

Читайте такожМедведєв: Російська економіка може увійти в «глибоку рецесію»Перегляд суверенних рейтингів РФ від трьох світових рейтингових агентств може відбутися в січні 2015 року. За підсумками раунду перегляду Росія як емітент теоретично може зберегти рейтинги на інвестиційному рівні від двох агентств: з великою ймовірністю це буде Moody's і Fitch. Рейтинг від S&P з січня, мабуть, буде не інвестиційним.

Читайте такожРейтинг Росії знизиться до розряду "сміттєвий", почнуться протести - екс-міністр фінансів РФЗгідно з макроекономічними прогнозами команди Мінфіну, закладеними у бюджетні проектування, при ціні нафти в 2015 році $60 за барель (з подальшим невеликим зростанням - до $70 в 2017 році) ВВП Росії чекає зниження на 4% з відскоком в 2015 році на 2,4% і подальшим зростанням на 1,6%, повідомили джерела, знайомі з ходом наради. Припущення також будуються на середньорічному курсі рубля до долара до 2017 року 51 руб./$ і прогнозі інфляції в 10% в 2015 році, яка знизиться до 4% у 2017 році. Істотне уповільнення інфляції відсіває ймовірність чергового вибуху приватного споживання. Втім, Мінфін прогнозує зростання загальноросійського фонду заробітної плати в 2016 році до рівнів 2015 року на 1,8 трлн руб., до 20,1 трлн руб. (9,9%), і на 1,4% в 2017 році, до 21,5 трлн руб. (6,6%), що відповідає зростанню в кілька відсотків реальних зарплат на другий-третій рік кризи.

У цілому прогноз Мінфіну не суперечить задекларованій політиці Банку Росії щодо жорсткої грошово-кредитної політики, але помірний в оцінках майбутнього спаду ВВП в 2015 році ЦБ і Moody's, який дав напередодні цифри прогнозу, передбачають більш глибоке падіння ВВП в 2015 році і відновлення темпів зростання вище 2% ніяк не раніше 2017 року. Припущення Мінфіну, можливо, оптимістичні, хоча і виглядають для бюджетної системи потрясінням.

Як стало відомо 17 грудня, уряд готує суцільне скорочення всіх держвитрат. Грудневе урізання бюджетних лімітів на 2015 рік на 10% вже в березні планується підтвердити внесенням поправок у закон про федеральний бюджет, який буде виправлено після підготовки в лютому нового макропрогнозу.

Проектування бюджету на 2015-2017 роки, очевидно, поки не може враховувати втрати Росією інвестиційного рівня кредитного рейтингу - можливо, якщо це станеться, Кремлю, ЦБ і Білому дому доведеться вже в січні обговорювати заради бюджетної стабільності, наприклад, обов'язковий продаж валютної виручки.