Уряд Росії через падіння цін на нафту готує нове скорочення всіх держвитрат
Мінфін РФ пропонує для початку скоротити витрати на трильйон рублів.
Перші наслідки падіння цін на нафту для федерального бюджету Росії обговорювалися 24 грудня на нараді у прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, пише "Комерсант".
Основні пропозиції Мінфіну на 2015 рік - збільшення до 3,5% ВВП дефіциту бюджету, індексація соціальних і регіональних витрат на 0,5 трлн руб., скорочення інших витрат на 1 трлн руб., витрачання більш 70% поточних обсягів Резервного фонду. У 2016 році уряд очікує зростання ВВП на 2,4% після зниження на 4% в 2015 році - оцінки Мінфіну виглядають, незважаючи на передбачувані втрати від кризи не менш ніж 4 трлн руб., помірно оптимістичними.
Читайте такожМедведєв: Російська економіка може увійти в «глибоку рецесію»Перегляд суверенних рейтингів РФ від трьох світових рейтингових агентств може відбутися в січні 2015 року. За підсумками раунду перегляду Росія як емітент теоретично може зберегти рейтинги на інвестиційному рівні від двох агентств: з великою ймовірністю це буде Moody's і Fitch. Рейтинг від S&P з січня, мабуть, буде не інвестиційним.
Читайте такожРейтинг Росії знизиться до розряду "сміттєвий", почнуться протести - екс-міністр фінансів РФЗгідно з макроекономічними прогнозами команди Мінфіну, закладеними у бюджетні проектування, при ціні нафти в 2015 році $60 за барель (з подальшим невеликим зростанням - до $70 в 2017 році) ВВП Росії чекає зниження на 4% з відскоком в 2015 році на 2,4% і подальшим зростанням на 1,6%, повідомили джерела, знайомі з ходом наради. Припущення також будуються на середньорічному курсі рубля до долара до 2017 року 51 руб./$ і прогнозі інфляції в 10% в 2015 році, яка знизиться до 4% у 2017 році. Істотне уповільнення інфляції відсіває ймовірність чергового вибуху приватного споживання. Втім, Мінфін прогнозує зростання загальноросійського фонду заробітної плати в 2016 році до рівнів 2015 року на 1,8 трлн руб., до 20,1 трлн руб. (9,9%), і на 1,4% в 2017 році, до 21,5 трлн руб. (6,6%), що відповідає зростанню в кілька відсотків реальних зарплат на другий-третій рік кризи.
У цілому прогноз Мінфіну не суперечить задекларованій політиці Банку Росії щодо жорсткої грошово-кредитної політики, але помірний в оцінках майбутнього спаду ВВП в 2015 році ЦБ і Moody's, який дав напередодні цифри прогнозу, передбачають більш глибоке падіння ВВП в 2015 році і відновлення темпів зростання вище 2% ніяк не раніше 2017 року. Припущення Мінфіну, можливо, оптимістичні, хоча і виглядають для бюджетної системи потрясінням.
Як стало відомо 17 грудня, уряд готує суцільне скорочення всіх держвитрат. Грудневе урізання бюджетних лімітів на 2015 рік на 10% вже в березні планується підтвердити внесенням поправок у закон про федеральний бюджет, який буде виправлено після підготовки в лютому нового макропрогнозу.
Проектування бюджету на 2015-2017 роки, очевидно, поки не може враховувати втрати Росією інвестиційного рівня кредитного рейтингу - можливо, якщо це станеться, Кремлю, ЦБ і Білому дому доведеться вже в січні обговорювати заради бюджетної стабільності, наприклад, обов'язковий продаж валютної виручки.