В Україні з січня збільшать мінімальну допомогу з безробіття

З 1 січня допомогу з безробіття підвищать на 190 гривень.

З початку наступного року буде збільшено мінімальний розмір допомоги з безробіття на 190 гривень.

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на заяву Державної служби зайнятості.

З 1 січня 2019 року мінімальний розмір допомоги з безробіття для осіб, яким призначаються виплати з урахуванням страхового стажу та заробітної плати, збільшиться з 1440 гривень до 1630 гривень, а для осіб, яким виплати призначаються без урахування страхового стажу та заробітної плати – з 544 гривень до 610 гривень.

Зазаначається, що максимальний розмір допомоги з безробіття не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – зараз це 7364 гривні.

Тривалість виплати допомоги не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років, а для осіб передпенсійного віку - не довше 720 календарних днів.

Як повідомлялось, раніше у вересні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв підвищити мінімальну заробітну плату. З 1 січня 2019 року вона зросте до 4170 гривень.