"Укргазбанк" оновив склад наглядової ради

Посаду голови спостережної ради зайняв Шреник Давда, раніше входив до складу наглядової ради.

Акціонери державного "Укргазбанку" оновили склад наглядової ради фінустанови.

Читайте такожНаглядова рада "ПриватБанку" оновила правління фінустанови

Як говориться в повідомленні банку в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, пост голови наглядової ради посів Шреник Давда, який раніше входив до складу наглядової ради.

Артем Шевальов, раніше очолював наглядову раду, переведений на посаду члена спостережної ради.

Також до складу наглядової ради увійшли Оксана Маркарова, Юрій Блащук, Славомир Коняс, Теймур Багіров, Оксана Волчко.

Довідка УНІАН. "Укргазбанк" (м. Київ) працює на ринку України з 1993 року. За результатами докапіталізації банку за участю держави в 2009 році частка Міністерства фінансів в капіталі "Укргазбанку" становить 95%. За підсумками 2017 року банк отримав 623,8 мільйона гривень прибутку.