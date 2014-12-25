В Україні з'являться 100-гривневі банкноти з поліпшеним захистом

Національний банк України з 9 березня 2015 року введе в обіг банкноти номіналом 100 грн зразка 2014 року з вдосконаленою системою захисту, повідомили УНІАН у прес-службі регулятора.

За інформацією НБУ, банкноти будуть випущені для поліпшення організації обігу готівки і в межах планового випуску на 2015 рік на заміну зношених, пошкоджених і вилучених із обігу.

Читайте такожУкраїнські банки можуть обмежити прийом великих купюр через терміналиТакож повідомляється, що 29 грудня в Нацбанку відбудеться презентація нових банкнот за участю голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Нацбанк наголошує, що оновлення 100-гривневої банкноти є результатом тривалого проекту регулятора з оновлення попереднього ряду банкнот національної валюти зразка 2003-2007 років, який проводився у рамках Закону «Про Національний банк України» і Стратегічної програми НБУ з удосконалення організації готівкового обігу в Україні на 2013-2018 роки.

Раніше НБУ повідомляв про наміри випустити в обіг банкноти номіналом 200 грн і 1 грн зразка 2003 і подальших років випуску з підписом голови НБУ Валерії Гонтаревої з 1 і 22 грудня, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. На даний час в обігу знаходяться купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня.

За чинним законодавством України, виготовлення і зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак і дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг є винятково компетенцією Національного банку України.