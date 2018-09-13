Завтра в Україні подорожчають долар та євро

Офіційний курс НБУ на 14 вересня: 100 USD – 2812,6838 гривні; 100 EUR – 3268,3386 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 14 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2812,6838 (13 вересня – 2802,6096)

100 EUR – 3268,3386 (13 вересня – 3246,8232)

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Як повідомляє УНІАН, сьогодні, 13 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 28,12/28,17 гривні/долар.

Поточні котирування на 5 копійок нижче рівня відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,66/32,72 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 28,1213 гривні/долар.