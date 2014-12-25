У Facebook з'явилася фейкова сторінка голови Нацбанку Гонтаревої

Сьогодні вночі у Facebook було створено фейкову сторінку голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, повідомляється на справжній сторінці регулятора у соціальній мережі Facebook.

«Зміст матеріалів на цій сторінці є недостовірним, тобто не відповідає дійсності. У зв'язку з цим просимо утриматися від розповсюдження і посилання на матеріали, які є прямою провокацією», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Раді передумали поспішати зі звільненням голови Нацбанку Гонтаревої Нацбанк нагадує, що єдиним офіційним акаунтом у Facebook є сторінка Національного банку України за адресою https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine.

Водночас регулятор наголошує, що голова НБУ не має зареєстрованих сторінок у жодній із соціальних мереж.