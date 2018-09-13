Турецький ЦБ різко підвищив процентну ставку

Центробанк Туреччини підняв ставку тижневого репо одразу з 17,75% до 24%.

Центробанк Туреччини в четвер повідомив, що вирішив істотно посилити політику для підтримки цінової стабільності, і підвищив процентну ставку на 625 базисних пунктів на тлі стрибка інфляції та падіння ліри.

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Про це повідомляє Reuters.

"За необхідності ми продовжимо посилювати грошово-кредитну політику", - заявив регулятор, підвищивши ставку тижневого репо до 24% з 17,75%.

Ліра з початку 2018 року втратила 40% до долара через побоювання про вплив президента Туреччини Тайїпа Ердогана на грошово-кредитну політику і дипломатичного протистояння Анкари та Вашингтона.

Після рішення ЦБ Туреччини ліра різко зросла, до 14:19 додавши близько 3% до 6,15 до долара.

Ердоган в четвер сказав, що центробанк Туреччини є незалежним і приймає рішення про ставки самостійно, але зазначив, що його позиція відносно високу вартість запозичень залишається без змін.