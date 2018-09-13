"Настав час розплати": Рева пояснив необхідність виконання вимог МВФ

Урядовець наголосив, що зараз для держави наступив час розплати: виплати фінансових боргів самотужки або виконання взятих колись на себе зобов’язань.

За роки співробітництва України з Міжнародним валютним фондом накопичилося півтора десятки невиконаних державою обіцянок.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає прес-служба відомства.

У Мінсоцполітики зазначили, що ці обіцянки не забуті МВФ, і усі вони ставляться на порядок денний з вимогою виконання взятих на себе зобов'язань.

"Уся наша історія співробітництва з МВФ є історією невиконаних обіцянок. На сьогодні існує приблизно 15 таких невиконаних зобов'язань, які називають "маяками", і місія МВФ виносить на порядок денний ті з них, які вважає важливими на існуючому етапі для досягнення макрофінансової стабільності", - пояснив Рева.

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За його словами, питання ціни на газ стоїть на порядку денному вже десять років поспіль. "Якщо говорити про ціну на газ, то цей маяк тягнеться з 2008 року. Саме тоді вперше в меморандумі з МВФ було прописано зобов'язання українського уряду вирівняти внутрішні ціни на газ із цінами імпортованого газу. Під ці плани були отримані великі кошти, усього 10 мільярдів доларів, але цей маяк тоді виконаний не був", - сказав міністр.

Рева наголосив, що зараз для держави наступив час розплати: виплати фінансових боргів самотужки або виконання взятих колись на себе зобов’язань. За словами урядовця, сьогодні є три варіанти розвитку подій: або брати ці кошти з бюджету, урізаючи всі програми, в тому числі й соціальні; або оголошувати державу банкрутом, отримуючи катастрофічні наслідки для економіки та фінансової системи; або продовжувати співпрацю з МВФ та перекредитовуватись.

Глава Мінсоцполітики зауважив, що уряд обрав останній варіант, але він передбачає підвищення вартості газу для населення. "Ми ведемо перемовини, і ми хочемо, щоби ціна на газ була справедливою для людей, а це означає, що розмір підвищення має ключове значення. Уряд робить усе для того, щоб це підняття було мінімальним, враховуючи ситуацію і з доходами населення і можливості бюджету компенсувати зростання ціни на газ для громадян, які потребують державної підтримки", - зазначив Рева.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня місія Міжнародного валютного фонду, як і планувала, почала свою роботу в Києві.

Довідка УНІАН. Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 млрд дол., із яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують в рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.

12 липня Верховна Рада ухвалила поправку до закону про судоустрій, яка передбачає розгляд Вищим антикорупційним судом всіх віднесених до його юрисдикції справ, включаючи всі нові апеляції за відповідними рішеннями, винесеними судами першої інстанції. На цій поправці наполягав МВФ.

Крім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співпраці з Фондом уряду потрібно переглянути ціни на газ і внести відповідні коригування для збалансування бюджету поточного року.