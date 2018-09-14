В JPMorgan спрогнозували терміни нової світової фінансової кризи

Тривалість наступної кризи аналітики прогнозувати не беруться.

Аналітики JPMorgan вважають, що нова фінансово-економічна криза в світі відбудеться в 2020 році.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на дослідження аналітиків фінансового холдингу JPMorgan Chase, передає ТСН.

Аналітики припускають, що під час проблемної фази акції ринків, що розвиваються, подешевшають на 48%, їх валюти – на 14,4%, американські акції втратять у вартості 20%, а ціни на енергоресурси впадуть на 35%. Такі показники не будуть аж надто болючими, особливо на тлі попередньої кризи, наслідки котрої не подолані досі.

"Ці прогнози виглядають прийнятними в порівнянні з тим, що ми спостерігали в 2008 році. Вони навряд чи можуть викликати паніку, якщо врахувати середні показники під час попередніх рецесій і криз", - пояснили експерти банку Джон Норманд і Федеріко Манікарді.

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На думку іншого експерта Марко Колановіча, ризик нового краху на ринках посилився через перехід до пасивного управління інвестиціями через індексні і біржові фонди, а також розвиток торгових стратегій, заснованих на кількісному аналізі. Це послаблює стійкість ринку перед великим падінням котирувань, тоді як в управлінні інвестиційних компаній тільки близько третини активів є активними інвестиціями. Тривалість наступної кризи аналітики прогнозувати не беруться.

Натомість Bloomberg наводить думки аналітиків японського банку Nomura, котрі стосуються держав із потенційно проблемними національними валютами. До цього переліку потрапили Шрі-Ланка, Південно-Африканська Республіка, Аргентина, Пакистан, Єгипет, Туреччина і Україна. Японці переконані, що економіки цих країн або вже перебувають у валютній кризі, або схильні до неї.

Раніше УНІАН повідомляв, що аналітики JPMorgan не чекають відновлення євро до наступного року і вважають 2018 рік втраченим для європейської валюти. Аналітики банку знизили прогноз по євро на кінець року до $1,12 (зараз $1,16). Раніше курс євро до долара прогнозувався на рівні $1,20. Скорочення склало близько 5%.