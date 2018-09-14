Бразильський реал після замаху на кандидата в президенти впав до мінімуму за три роки

На закритті біржових торгів за один долар США пропонували майже 4,21 реала.

Курс бразильського реала досяг мінімального значення за останні три роки. В кінці торгів американський долар коштував 4,2075 реала, випливає з даних Bloomberg.

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За даними бразильського телеканалу Globo, торги бразильським реалом закрилися на позначці 4,14. Таким чином, зазначає телеканал, курс валюти знизився до долара за день більш ніж на 1,1%, передає РБК.

Попередній мінімум реал показав 24 вересня 2015 року, коли під час торгів долар подорожчав до 4,248 реала, але до закриття бразильська валюта змогла відіграти частину падіння. Торги тоді закрилися на позначці 4,12 реала за долар.

Як уточнює Reuters, падіння реала сталося, зокрема, через внутрішні фактори — вибори президента країни, які повинні пройти 7 жовтня. Одним із лідерів перегонів є Жаір Болсонару від Соціал-ліберальної партії, на якого було скоєно замах на початку вересня. У ніч на четвер, 13 вересня, йому зробили чергову операцію. В результаті є побоювання, що він може не одужати до початку виборів і не провести виборчу кампанію.

Також, за даними Reuters, бразильський реал впав через появу слабших, ніж очікувалося, показників інфляції в США. Про подібні причини говорять і опитані Globo аналітики.

З валют країн, що розвиваються, в четвер зросла турецька ліра. Центробанк цієї країни, проігнорувавши заяви президента Реджепа Таїпа Ердогана, підняв ключову ставку до 24 з 17,75%.