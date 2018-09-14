Великобританія посилить боротьбу з «брудними грошима» росіян

За оцінками Національного кримінального агентства, «потік брудних грошей в Лондоні» оцінюється в £90 мільярдів.

Британська влада має намір активізувати боротьбу з підозрілимми доходами громадян Росії та інших держав, що проживають у країні.

Читайте такожThe Guardian: Нові викриття у справі Скрипаля збережуть санкції проти Росії через війну проти України

Як повідомляє газета Financial Times, про плани з посилення заходів безпеки розповів голова підрозділу Національного кримінального агентства (NCA) Великобританії з кібершахрайства і економічних злочинів Дональд Тун.

За його словами, NCA хоче розширити дію ордера на арешт багатства невстановленого походження. Активи, які підпадають під дію ордера, на території Великобританії будуть заморожувати. «Чи стануть нашими цілями росіяни? Звичайно, так. Ми перевіряємо російські активи високої вартості і з'ясовуємо, чи можемо ми піти в суди та висловити достатню стурбованість, щоб отримати ордер», — заявив Тун, передає «Комерсант».

Він уточнив, що увагу NCA привертають не тільки росіяни, але й вихідці з інших країн, у тому числі з колишніх республік СРСР, а також з Африки і Азії. За оцінками NCA, «потік брудних грошей в Лондоні» оцінюється в £90 млрд.

Раніше The Sunday Times повідомила, що NCA проводить розслідування щодо 120-140 корумпованих представників еліти, в число яких потрапили російські олігархи і мультимільйонери.

Нагадаємо, в травні комітет з міжнародних відносин британського парламенту закликав уряд накласти санкції на велику кількість пов'язаних із Кремлем приватних осіб і тих, хто відповідальний за грубі порушення прав людини.