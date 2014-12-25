Рада зробила перший крок до децентралізації місцевих бюджетів

Верховна Рада України підтримала у першому читанні проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин) (№1557).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 264 народні депутати із 378 зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, проектом закону пропонується врегулювати бюджетні правовідносини, пов’язані з впровадженням нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, удосконаленням казначейського обслуговування бюджетних коштів, посиленням відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів, функціонуванням бюджетної системи України в особливий період.

Читайте такожКоаліція має намір дозволити місцевій владі обирати обслуговуючий банк – угодаЗаконопроектом, зокрема, передбачено підвищення бюджетної та фінансової самостійності місцевих бюджетів.

Після набрання законом чинності до місцевих бюджетів надходитиме 100% плати за адміністративні послуги і державні мита, додаткові 10% податку на прибуток, від 2% до 5% податку на підакцизні товари, який встановлюватиметься на місцевому рівні, податок на нерухомість від 0 до 24 грн за квадратний метр; передбачено збільшення надходжень екологічного податку з 35% до 80%, а також - дотації на вирівнювання фіскальної платоспроможності.

При цьому заступник міністра фінансів Ігор Уманський під час виступу з трибуни Верховної Ради зазначив, що вказаний закон передбачає скасування індикативних показників дохідної частини місцевих бюджетів, спрощення використання коштів місцевих бюджетів, а також процедури трансфертів з центрального бюджету до місцевих.

Водночас, народний депутат Віктор Пинзеник заявив, що проект змін до бюджетного кодексу не вирішує питання бюджетної децентралізації та навіть збільшує її.

"Місцеві бюджети як були агентами щодо виконання доручень уряду, так вони ними і залишаються. Змінюються лише механізми цих відносин. Раніше проходила денна передача коштів державного бюджету через щоденні нормативи відрахувань, зараз ця система замінюється системою медичних, освітніх та інших субвенцій. Але у зв'язку з тим, що ці заклади беруться на утримання державного бюджету, відбувається ще додаткове вилучення прибуткового податку з громадян - 25% і 40% по Києву. З практичної точки зору, централізація коштів бюджету навіть зростає", - наголосив Пинзеник.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розраховує на затвердження Верховною Радою змін до Бюджетного та Податкового кодексів, які передбачають проведення бюджетної децентралізації в I кварталі 2015 року.