Фонд гарантування заробив на активах банків-банкрутів майже 7 мільярдів

У тому числі 5,1 млрд грн отримано від продажу активів.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за січень-серпень отримав від управління активами банків, що ліквідуються, 6,735 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті фонду, в тому числі 5,139 млрд грн отримано від продажу активів, 1,067 млрд грн від погашення кредитів, 457 млн грн від погашення цінних паперів та 72,7 млн грн від оренди.

За інформацією фонду, за серпень отримано 445,2 млн грн, включаючи 272,5 млн грн від продажу активів, 163,1 млн грн від погашення кредитів позичальниками, 8,9 млн грн орендної плати і 0,7 млн грн від погашення цінних паперів.

Довідка УНІАН. Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 серпня 2018 року становив 14,660 млрд грн, що на 306 млн грн, або на 2% вище за показник на початок року.

В управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб знаходяться активи понад 90 збанкрутілих банків на більш ніж 500 млрд грн за балансовою вартістю.