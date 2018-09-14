Україна і Євросоюз сьогодні підпишуть меморандум про фіндопомогу на мільярд євро

Європейська Рада 26 червня остаточно затвердила третій пакет макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що сьогодні буде підписано меморандум про програму макрофінансової допомоги Євросоюзу в розмірі 1 млрд євро.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на конференції сьогодні в Києві.

“Я радий буду вітати мого великого друга і великого друга України Валдіса Домбровскіса (віце-президента Європейської комісії - УНІАН). Я дякую, що сьогодні привезений документ, який ми сьогодні підпишемо — документ про надання Україні макрофінансової допомоги в сумі 1 млрд євро, про яку ми домовилися на саміті Східного партнерства”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Європейська Рада 26 червня остаточно затвердила третій пакет макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро.

Україна з 2014 року отримувала фінансування в рамках програм ЄС про виділення макрофінансової допомоги. У 2014 році першою програмою було передбачено виділення 1,6 млрд євро допомоги, другою в 2015 році - 1,8 млрд євро. Сумарно Україна змогла отримати лише 2,81 млрд євро, оскільки решта 600 млн євро так і не були надані в зв'язку з неготовністю української влади скасувати заборону на експорт лісу-кругляка.