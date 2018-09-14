США розробляють новий пакет жорстких санкцій проти Росії

Як заявляють в Держдепартаменті, нові, жорсткіші санкції, які пов'язані із замахом у Солсбері, планується ввести в листопаді.

США розробляють другий, жорсткіший пакет санкцій проти Росії у зв'язку з отруєнням у Солсбері, повідомила представник Держдепартаменту, зазначивши, що нові санкції передбачається ввести в листопаді.

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«Ми плануємо ввести дуже жорсткий другий раунд санкцій», – заявила помічник держсекретаря з питань економіки і бізнесу Маніша Сінгх, передає «Голос Америки».

За її словами, у пакет увійдуть «банківські санкції, а також заборона на постачання оборонних товарів і надання фінансової допомоги».

Сінгх нагадала, що Росія так і не дозволила провести інспекції на своїй території і не надала США гарантій того, що вона не буде знову використовувати хімічну зброю.

Санкції передбачені законом про контроль над біологічною і хімічною зброєю від 1991 року, який вимагає вживати заходів щодо країн, які застосовують хімзброю в порушення міжнародного законодавства.

Минулого місяця США оголосили про введення нових обмежень, покликаних покарати російський уряд за замах на колишнього російського агента Сергія Скрипаля і його дочка в британському місті Солсбері. Перший раунд санкцій набрав чинності 22 серпня.

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Ці санкції обмежують експорт до Росії американських товарів і технологій, пов'язаних із національною безпекою, в тому числі електроніки, лазерів і деяких технологій нафтогазової галузі. Ця міра може блокувати експорт на сотні мільйонів доларів.

Як уточнюють в Держдепартаменті, буде дозволено робити винятки для діяльності, пов'язаної з космічними польотами, а також американських програм допомоги іноземним державам.

Сінгх назвала Росію «серйозною загрозою» для європейських союзників Росії та інших партнерів, оскільки та здійснює напади із застосуванням хімічної зброї і використовує енергоресурси як зброю.

«Ми активно співпрацюємо з трансатлантичними союзниками, щоб знайти рішучий, жорсткий і єдиний підхід, – розповіла вона. – Адміністрація чітко дала зрозуміти, що санкції через Східну Україну не будуть пом'якшені, поки Росія не виконає свої зобов'язання за Мінськими угодами. Санкції щодо Криму залишаться в силі, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні».

За словами Сінгх, в цілому американські санкції коштували російському уряду десятки мільярдів доларів.

Вона нагадала, що США також ввели адресні заходи щодо ряду найближчих соратників Путіна, а також голів великих державних банків та енергетичних компаній.

«Вводячи санкції щодо цих російських громадян і юридичних осіб, ми чітко дали зрозуміти, що всі, хто продовжують вести з ними справи, роблять це на власний страх і ризик, – підкреслила Сінгх. – Це призвело до того, що компанії з усього світу почали дистанціюватися від фігурантів санкційного списку, ще більше посиливши безпрецедентний рівень фінансового тиску на ключові сектори російської економіки і тих, хто підтримує деструктивну діяльність Кремля».

«Путінський режим зараз несе реальні збитки, і ці збитки будуть стабільно зростати, поки він не припинить агресію», – резюмувала вона.