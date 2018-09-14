За його словами, країна буде захищена і в фінансовому плані.

Президент України Петро Порошенко виключає можливість дефолту України. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на конференції сьогодні в Києві.

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"Хочу підкреслити: як не дочекалися ті, хто пророкували дефолт країни в 2014-2015 роках, коли у нас було заледве 5 млрд золотовалютних резервів, так і не дочекаються ніякої дестабілізації зараз. Ми знаємо, що ми робимо, і ми захистимо Україну і в фінансовому плані", - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, обсяг виплат України щодо зовнішнього державного і гарантованого державою боргу до кінця 2018 року становить 90,98 млрд грн, або 3,24 млрд дол. за поточним курсом Національного банку України.

Довідка УНІАН. Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за січень-липень 2018 року скоротився на 0,8% в доларовому еквіваленті - до 75,71 млрд дол., на 5,4% у гривневому еквіваленті до 2,026 трлн грн.

Міжнародні резерви України на 1 серпня 2018 року становили 17,749 млрд дол., що на 5,6% нижче за показник на початок року.

Національний банк до кінця року очікує надходження в резерви близько 5 млрд дол., включаючи черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду, кредити Світового банку та Європейського Союзу, а також кошти від розміщення євробондів.