Майже половина українців не зможе виконати вимоги щодо стажу, аби вчасно вийти на пенсію - ЗМІ

Пенсійний фонд пропонує українцям купити стаж.

В Україні вимоги до стажу щорічно зростатимуть аж до 2028-го і з часом тільки половина українців зможуть їх виконати. Тобто майже кожен другий буде виходити на пенсію в 63 або 65 років, а не в 60.

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Для пенсії у 65 років потрібно щонайменше 15 років стажу (норма не змінюється). З наступного року для пенсії у 63 треба мати від 16 років стажу (до 2028-го щорічно норма буде збільшуватися на 12 місяців), для пенсії у 60 років — від 26 років із наступного року (щорічно, протягом 10 років, норма буде збільшуватися на 12 місяців), пише «Обозреватель».

У Міністерстві соціальної політики підрахували, що в 2028-му тільки 55% виконають вимоги щодо стажу. Решта працюватимуть до 63 і 65 років. Тобто кількість українців пенсійного віку, але без пенсій, зростатиме з кожним роком.

Кількість тих, хто вийде на пенсію у 65 років, майже не зміниться за 10 років. Якщо цьогоріч таких буде 4%, то через 10 років — лише 5%. Пов'язано це з тим, що мінімальні вимоги для отримання пенсії у 65 років не змінюються — досить відпрацювати лише 15 років. У той же час кількість українців, які вийдуть на пенсію "вчасно", скоротиться із 70% до 55%.

Водночас, Пенсійний фонд пропонує українцям купити стаж за двома схемами. Перша — для тих, хто запізнився, пенсійний вік уже на носі, а стажу критично не вистачає. У такому випадку чиновники пропонують заплатити за ті роки, коли українець офіційно не працював. Натомість цей період порахують у стаж. Один місяць коштуватиме 1638 грн (якщо купувати зараз). А от за рік доведеться заплатити 19,6 тис. грн. З огляду на те, що частина українців отримує пенсію до 1,5 тис. грн, не всім вигідно скористатися такою можливістю.

Друга схема придбання стажу вигідна тим, хто вчасно задумався про пенсію. Наприклад, українець офіційно не працює (займаєтеся вихованням онуків), 60 років йому виповниться у 2022-му. До цього моменту за законом він повинен мати щонайменше 30 років стажу. Але зараз у нього є тільки 27 років. Щоб напрацювати ще три, потрібно або офіційно працевлаштуватися, або ж подати заяву у Пенсійний фонд про добровільну сплату мінімального внеску — 22% від мінімалки. Нині це 819 грн. Якщо другий член сім'ї заробляє і може покрити такі витрати, не працюючи три роки можна платити 22% від мінімальної зарплати і вийти на пенсію вчасно. До того ж, у будь-якому випадку розмір пенсії щонайменше вдвічі перевищуватиме щомісячний внесок на неї.

Як повідомляв УНІАН, закон про пенсійну реформу було ухвалено Верховною Радою 3 жовтня і набув чинності 11 жовтня 2017 року. Цим документом введено вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і підвищено пенсію 9 млн пенсіонерів на суму від 200 до 1000 грн.