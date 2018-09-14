Порошенко розповів, чому Україна поки не може відмовитися від кредитів

За словами президента, Україна могла б відмовитися від зовнішніх запозичень, якби не необхідність віддавати борги.

Президент Петро Порошенко не виключає, що Україна могла б відмовитися від зовнішніх запозичень, якби не необхідність віддавати борги.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на конференції сьогодні в Києві.

"Звичайно, не може бути успішною держава, яка покладається лише на зовнішню допомогу. І ми все більше уваги приділяємо опорі на власні українські сили. І подолавши викликану війною економічну кризу, ми значно впевненіше зараз стоїмо на ногах. І в принципі ми могли б вже і відмовитися від зовнішніх запозичень, якби не необхідність погасити старі борги. Тому що одні з тих, хто критикує нас за співпрацю з МВФ... забувають, що з сьомого по десятий рік державний борг збільшився на 26 мільярдів доларів. А інші не можуть пригадати, що з десятого по чотирнадцятий рік він зріс майже на 20 мільярдів. А віддавати це нам, і наступного року - пікові виплати державного боргу", - заявив голова держави.

Довідка УНІАН. Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за січень-липень 2018 року скоротився на 0,8% в доларовому еквіваленті - до 75,71 млрд дол., на 5,4% у гривневому еквіваленті до 2,026 трлн грн.

Міжнародні резерви України на 1 серпня 2018 року становили 17,749 млрд дол., що на 5,6% нижче за показник на початок року.

Національний банк до кінця року очікує надходження в резерви близько 5 млрд дол., включаючи черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду, кредити Світового банку та Європейського Союзу, а також кошти від розміщення євробондів.