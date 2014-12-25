Медведєв попередив росіян: стежити за ситуацією потрібно з перших днів нового року

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв попередив, що ситуація в економіці буде вимагати постійної уваги вже з перших днів нового року, передає ТАСС.

Читайте такожУряд РФ через падіння цін на нафту готує нове скорочення всіх держвитрат За його словами, в уряді створена спеціальна робоча група з моніторингу ситуації в економіці.

"Думаю, ми всі розуміємо, наскільки непроста ситуація (склалась зараз в економіці), наскільки вона вимагає постійної уваги саме з перших днів нового року", - заявив він на засіданні уряду.

Читайте такожМедведєв: Російська економіка може увійти в «глибоку рецесію»Він також висловив упевненість, що в 2015 році уряд впорається з викликами. Медведєв побажав членам уряду "набратися на канікулах сил, енергії". "Оскільки нам всім це знадобиться", - звернувся прем'єр до членів уряду.