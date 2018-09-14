Журналісти розповіли про схеми контрабанди на Одеській митниці та назвали кураторів (відео)

Зокрема, журналісти дослідили резонансну справу Генпрокуратури щодо викрадення 37 контейнерів із нерозмитненим вантажем на Одеській митниці.

Незважаючи на "хрестовий похід проти контрабанди", про який прем’єр-міністр Володимир Гройсман говорить вже кілька місяців, контрабанда не здається, йдеться у сюжеті програми «Гроші».

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Журналісти, зокрема, дослідили резонансну справу Генпрокуратури щодо викрадення 37 контейнерів із нерозмитненим вантажем на Одеській митниці. Вартість цієї контрабандної схеми - 150 млн доларів.

Як йдеться у сюжеті, на Одеській митниці корупційні схеми процвітали завжди, а особливо в останній рік під керівництвом Олександра Власова, стверджують експерти. Журналісти нагадують, що Власов, який ще недавно просив про відставку з Одеси через звинувачення у корупції, зараз став в.о. голови ДФС.

«При Власові схема працювала так: товар, що прибув до України, переправляють до зони митного контролю та вивантажують на склад. Там він перебуває певний час, поки не пройде процедуру розмитнення. Цей час митники затягують максимально. Завдяки цьому товар зі складу непомітно вивозять ділки. Митники потім пишуть заяву, мовляв, усе зіпсувалось», - йдеться у сюжеті.

Журналісти зазначають, що загалом за часів роботи Власова на Одеській митниці робоча група Міністерства фінансів нарахувала збитків майже на півмільярда гривень.

Детальніше про розкриту Генпрокуратурою схему контрабанди з викраденням 37 контейнерів, а також про інші схеми на Одеській митниці дивіться у сюжеті «Грошей».

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з початком роботи з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника Державної фіскальної служби, виконувач обов'язків голови ДФС Мирослав Продан звільнився за власним бажанням.

На момент до проведення конкурсу виконувати обов'язки голови служби буде Олександр Власов, який очолював підрозділ «Фантом» Державної фіскальної служби.