Україна та ЄС підписали меморандум про фіндопомогу на мільярд євро

Європейська Рада 26 червня остаточно затвердила третій пакет макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро.

Україна та Європейський союз підписали меморандум про взаєморозуміння та кредитну угоди між Україною та ЄС щодо четвертої програми макрофінансової допомоги Україні. Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Twitter.

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"Сьогодні ми підписали два важливі документи: Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду між Україною та Європейським Союзом щодо Четвертої програми макрофінансової допомоги Україні в обсязі 1 мільярд євро", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Європейська Рада 26 червня остаточно затвердила третій пакет макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро.

Україна з 2014 року отримувала фінансування в рамках програм ЄС про виділення макрофінансової допомоги. У 2014 році першою програмою було передбачено виділення 1,6 млрд євро допомоги, другою в 2015 році - 1,8 млрд євро. Сумарно Україна змогла отримати лише 2,81 млрд євро, оскільки решта 600 млн євро так і не були надані в зв'язку з неготовністю української влади скасувати заборону на експорт лісу-кругляка.