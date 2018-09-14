Україна та ЄС підписали меморандум про фіндопомогу на мільярд євро
Україна та Європейський союз підписали меморандум про взаєморозуміння та кредитну угоди між Україною та ЄС щодо четвертої програми макрофінансової допомоги Україні. Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Twitter.
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"Сьогодні ми підписали два важливі документи: Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду між Україною та Європейським Союзом щодо Четвертої програми макрофінансової допомоги Україні в обсязі 1 мільярд євро", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, Європейська Рада 26 червня остаточно затвердила третій пакет макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро.
Україна з 2014 року отримувала фінансування в рамках програм ЄС про виділення макрофінансової допомоги. У 2014 році першою програмою було передбачено виділення 1,6 млрд євро допомоги, другою в 2015 році - 1,8 млрд євро. Сумарно Україна змогла отримати лише 2,81 млрд євро, оскільки решта 600 млн євро так і не були надані в зв'язку з неготовністю української влади скасувати заборону на експорт лісу-кругляка.