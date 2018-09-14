У справі по "боргу Януковича" новий поворот - Україна виграла апеляцію в суді Лондона

Тепер справа буде слухатися в рамках повноцінної процедури, що відстрочить можливість стягнення боргу на користь Росії.

Апеляційний суд Англії відправив на новий розгляд позов про стягнення з України на користь Росії заборгованості за євробондами на 3 мільярди доларів.

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Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Як сказано в повідомленні, суддя вирішив, що Високий суд Лондона помилково не став розглядати аргументи української сторони, бо тепер справа буде слухатися в рамках повноцінної процедури, що відстрочить можливість стягнення боргу в користь Росії.

Як повідомляв УНІАН, Високий суд Лондона в січні минулого року почав розгляд позову Росії проти України за єврооблігаціями нашої країни на 3 мільярди доларів, викупленим РФ у грудні 2013 року згідно з домовленістю між російським президентом Володимиром Путіним і тодішнім главою нашої держави Віктором Януковичем.

Україна вважає цей кредит "хабарем" Кремля колишній українській владі за відмову від євроінтеграції, тоді як російська сторона наполягає на його погашенні.

29 березня Лондонський суд схвалив прискорений розгляд позову РФ, не визнавши обґрунтованість аргументів України в цій справі, проте Міністерство фінансів заявило про наміри подати апеляцію на це рішення. Високий суд Лондона наприкінці липня задовольнив клопотання про повне припинення виконання рішення по "кредиту Януковича" на 3 мільярди доларів до завершення розгляду апеляції нашої країни.