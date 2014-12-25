Саудівська Аравія через дешеву нафту прийняла бюджет з рекордним дефіцитом $38,6 млрд

Саудівська Аравія прийняла держбюджет на 2015 рік з рекордним дефіцитом у $38,6 млрд, передає «Газета.Ru» з посиланням на повідомлення, оприлюднене на сайті Мінфіну країни.

Як йдеться у повідомленні, дефіцит викликаний різким падінням цін на нафту.

Читайте такожСвіт може більше ніколи не побачити нафту по $100 - ОПЕКДержвидатки на 2015 рік встановлено на рівні $ 229,3 млрд, доходи держави прогнозуються на рівні $190,7 млрд.

Саудівська Аравія заявляла, що не буде знижувати обсяги нафтовидобутку навіть при ціні на нафту в $20.

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