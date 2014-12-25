Саудівська Аравія через дешеву нафту прийняла бюджет з рекордним дефіцитом $38,6 млрд
13:24, 25 грудня 2014Фінанси
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Дефіцит безпосередньо пов'язаний з падінням цін на нафту.
REUTERS
Саудівська Аравія прийняла держбюджет на 2015 рік з рекордним дефіцитом у $38,6 млрд, передає «Газета.Ru» з посиланням на повідомлення, оприлюднене на сайті Мінфіну країни.
Як йдеться у повідомленні, дефіцит викликаний різким падінням цін на нафту.
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Саудівська Аравія заявляла, що не буде знижувати обсяги нафтовидобутку навіть при ціні на нафту в $20.
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