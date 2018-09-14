Гройсман розповів, коли очікує отримати перший транш нової фіндопомоги від ЄС
15:17, 14 вересня 2018Фінанси
181 0
Україна розраховує отримати перший транш у рамках четвертої програми макрофінансової допомоги від ЄС до кінця року.
Ілюстрація REUTERS
Кабінет міністрів України розраховує отримати перший транш від Європейського Союзу в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги до кінця цього року.
Читайте такожПорошенко виключає можливість дефолту України
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
«Вітаю підписання Меморандуму між Україною і ЄС щодо четвертої програми макрофінансової допомоги. Обсяг - 1 млрд євро. Вже до кінця року ми очікуємо першого траншу», - написав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 вересня, Україна і Європейський Союз підписали кредитну угоду щодо четвертої програми макрофінансової допомоги Україні на суму 1 млрд євро.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter