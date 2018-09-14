Гройсман розповів, коли очікує отримати перший транш нової фіндопомоги від ЄС

Україна розраховує отримати перший транш у рамках четвертої програми макрофінансової допомоги від ЄС до кінця року.

Кабінет міністрів України розраховує отримати перший транш від Європейського Союзу в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги до кінця цього року.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Вітаю підписання Меморандуму між Україною і ЄС щодо четвертої програми макрофінансової допомоги. Обсяг - 1 млрд євро. Вже до кінця року ми очікуємо першого траншу», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 вересня, Україна і Європейський Союз підписали кредитну угоду щодо четвертої програми макрофінансової допомоги Україні на суму 1 млрд євро.