Світовому банку не подобається, що Україна хоче підняти зарплати в освіті до її реформування

У цій сфері потрібне скорочення вчителів на 20-30%, і підвищення зарплат мало б сенс лише після такого скорочення.

Передбачене ухваленим в Україні у 2017 році новим законом про освіту підвищення рівня оплати праці вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів до 2023 року може направити сектор на фіскально-обтяжливий шлях розвитку і зірвати реформу системи освіти в цілому, вважають у Світовому банку.

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Як йдеться в аналітичній довідці Світового банку з питань державної політики у сфері освіти, переданій УНІАН, є щонайменше три причини, за якими настільки стрімке підвищення зарплати вчителів є не найкращим способом витрачання державних коштів.

По-перше, як зазначили в банку, цей крок направив би сектор освіти на шлях, обтяжлива для державного бюджету, і обмежив би ресурси для інших державних послуг.

По-друге, цей крок зробив би Україну винятком на міжнародному рівні, оскільки праця вчителів у нашій країні дійсно оплачується гірше, ніж в країнах Західної Європи, але західноєвропейські країни мають великі доходи.

По-третє, як вважають у Світовому банку, причинно-наслідковий зв'язок між підвищенням зарплати вчителів і досягненням найкращих результатів діяльності у секторі освіти є слабкою. Зазначається, що у випадку України освітня галузь має скоротити кількість вчителів на 20-30%, тобто, протягом наступних років доведеться брати на роботу мало нових вчителів, і підвищення зарплат мало б сенс лише після такого скорочення.

Також у Світовому банку зазначили, що бюджетне фінансування освіти в Україні скоротилося з 7,2% ВВП в 2013 році до 6% у 2017 році, однак цей показник залишається одним з найвищих у світі. Причиною таких високих витрат називається занадто велика мережа шкіл і пов'язана з цим надмірна чисельність персоналу.

Разом з тим, як зазначили в банку, після здобуття Україною незалежності від СРСР кількість дітей у віці від 5 до 19 років скоротилася на 41% - з 11 мільйонів у 1990 році до 6,5 мільйона в 2014 році.

За оцінками Світового банку на прикладі 2017 року, 47% видатків держбюджету на освіту в Україні спрямовується на систему загальної середньої освіти, 22% - вищої освіти, 16% - дошкільної, 5% - професійно-технічної.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2017 року в Україні набрав чинності закон "Про освіту", яким введено 12-річну середню освіту і передбачено істотне підвищення зарплат вчителям.