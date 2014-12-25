Рада почне розгляд проекту бюджету не раніше суботи - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу лідер фракції партії "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко.

Він зазначив, що сьогодні парламент розглядатиме у першому читанні всі законопроекти, які стосуються бюджетного процесу.

На уточнююче питання журналістів, коли все-таки буде розглядатися проект бюджету-2015, Луценко сказав: "Це може теоретично бути за гарної роботи в залі над законами в суботу або в понеділок".

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Він наголосив, що парламент буде працювати "у сесійній залі сьогодні, поки ми не приймемо всі законопроекти за основу, потім буде робота в комітетах - у кінці сьогоднішнього дня і завтра, а післязавтра у залу будуть винесені всі ці закони у другому читанні, а після цього, залежно від того, наскільки серйозними будуть правки, можна буде сказати, коли буде винесений бюджет - у суботу, неділю або навіть у понеділок".

Водночас Луценко висловив переконання, що "те, що ми його приймемо до кінця року, мені здається очевидним".

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня ВР прийняла постанову про особливості процедури розгляду і прийняття проекту держбюджету на 2015 рік.

Цим документом передбачено, що 25 грудня парламент розглядає у першому читанні 44 урядові бюджетні законопроекти та зміни в Бюджетний і Податковий кодекс; у неділю, 28 грудня, розглядає їх у другому читанні, а у вівторок, 30 грудня, голосує державний бюджет України.