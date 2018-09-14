Результат посилення санкцій - Центробанк Росії вперше за 4 роки підняв облікову ставку

Центробанк Росії вперше за чотири роки підвищив ключову ставку.

Центральний банк Росії вперше з 2014 року підвищив ключову ставку на чверть процентного пункту до 7,5%.

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Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на прес-службу ЦБ Росії.

За даними регулятора, на це рішення вплинуло те, що інфляція повернулася до 4% швидше, ніж планувалося. У червні ЦП прогнозував, що в 2018 році вона становитиме 3,5-4% з короткочасним підвищенням до 4-4,5% у 2019 році.

Також в російському центрального банку прокоментували ослаблення рубля.

"Те, що відбулося ослаблення рубля, пов'язане з відтоком капіталу внаслідок зміни зовнішніх умов", - йдеться в прес-релізі.

ЦБ змушений був змінити і прогноз на 2019-2021 роки з урахуванням зовнішніх умов. Зокрема, за даними регулятора, приріст ВВП в 2019 році становитиме від 1,2% до 1,7%.

У червні Центробанк, як і очікували економісти, вирішив зберегти ключову ставку на рівні 7,25%. До цього ЦБ знизив її з 7,5% до 7,25% в березні. А з початку 2017 року, коли ставка становила 10,5%, регулятор знижував її шість разів.

Як повідомляв УНІАН, що російський рубль стрімко впав через анонсирований другий пакет санкцій, які Сполучені Штати мають намір ввести в дію через "справу Скрипалів".