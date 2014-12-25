Урядовий законопроект про податкову реформу прийнятий у першому читанні

Верховна Рада України прийняла за основу урядовий законопроект про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо податкової реформи з пропозиціями Комітету з питань податкової та митної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 258 народних депутатів при необхідних 226.

Рішення прийняти документ за основу з правками депутатів висловив голова Комітету з питань податкової та митної політики Роман Насиров.

«Комітет з питань податкової та митної політики розглянув проект закону про податкову реформу. Хочу зазначити, що протягом двох тижнів народні депутати працювали в робочих групах з удосконалення законопроекту, але Мінфін не прийняв наші зміни, - сказав Насиров. - Тому члени Комітету висловили зауваження. Вони стосуються запровадження з 1 січня 2015 року разової добровільної декларації всіх видів доходів і активів громадян. Парламентарії підтримують саму ідею декларування, але висловлюються проти механізму легалізації доходів. Це може призвести до зловживань і порушення прав громадян. У I кварталі 2015 року нам необхідно розробити єдині і зрозумілі правила оподаткування доходів».

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Ще одне питання, що викликало широкі дискусії - запровадження з 1 січня системи електронного адміністрування ПДВ. «На засіданні Комітету ми прийняли рішення підтримати законопроект про скасування системи електронного адміністрування», - пояснив Насиров.

Він також назвав ряд інших спірних норм законопроекту - зокрема, оподаткування прибутку. «Водночас ми запропонували прийняти за основу законопроект з урахуванням пропозицій комітету», - зазначив Насиров.

З ним погодилася і член профільного податкового Комітету Оксана Продан, яка закликала виключити із законопроекту всі спірні положення, що викликали неприйняття в суспільстві.

Присутня при обговоренні законопроекту міністр фінансів Наталія Яресько підтримала пропозицію Насирова і пообіцяла доопрацювати законопроект до другого читання. «Ми в Комітеті будемо розглядати всі пропозиції», - сказала Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Кабінет міністрів України подав на розгляд парламенту законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законів України (щодо податкової реформи)» №1578. Законопроект закріплює ряд ключових податкових змін, які стосуються оподаткування доходів громадян - зарплат, пасивних доходів, пенсій, оподаткування майна, включаючи нерухомість і автотранспорт, реформує систему груп спрощенців, а також запроваджує акциз на електроенергію і податок з реалізації підакцизних товарів.