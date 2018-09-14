Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні зріс на 43%

Експорт товарів до країн Європейського Союзу зріс на 18,7%.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-липень 2018 року становить 4,064 мільярда доларів, що на 42,7% більше дефіциту за аналогічний період попереднього року у розмірі 2,848 мільярда доларів.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України зріс на 12,7% - до 26,876 мільярда доларів, імпорт – на 15,9%, до 30,940 мільярда доларів.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,87 (за січень-липень 2017 року – 0,89), зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 212 країн.

За інформацією Держстату, експорт товарів до країн Європейського Союзу зріс на 18,7% – до 11,311 мільярда доларів, імпорт товарів з країн ЄС - на 13,3%, до 12,872 мільярда доларів.

Обсяг експорту товарів у Російську Федерацію скоротився на 5,7% – до 2,148 млрд доларів, імпорту товарів з РФ зріс на 25%, до 4,439 мільярда доларів.

Раніше в Національному банку України оцінили дефіцит зовнішньоторговельного балансу України за січень-липень 5,503 мільярда доларів, у тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами – 6,004 мільярда доларів.

Довідка УНІАН. За оцінками Державної служби статистики України, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2017 року зведено з дефіцитом у 2,625 мільярда доларів проти 541,6 мільйона доларів профіциту за попередній рік.

Національний банк України оприлюднив свої оцінки, згідно з якими баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в 2017 році зведений з дефіцитом 6,848 мільярда доларів, що на 25,2% більше дефіциту за 2016 рік.