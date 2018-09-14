Віце-президент Єврокомісії розповів, на що має бути витрачений Україною мільярд євро від ЄС

Домбровскіс заявив, що нова макрофінансова допомога має надати можливість Україні підтримати економічну стабілізацію і зростання.

Віце-президент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс заявляє, що нова програма макрофінансової допомоги для України, розмір якої становить 1 мільярд євро, спрямована на продовження втілення важливих реформ.

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Про це УНІАН повідомили у Представництві ЄС в Україні з нагоди підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо нової програми макрофінансової допомоги обсягом в 1 мільярд євро.

"Наша спільна мета - це економічна стабільність і добробут України та її громадян", - заявив Домбровскіс.

"Ця програма стане відповіддю на економічні проблеми і підтримає економічну стабілізацію, зростання і створення робочих місць в Україні", - додав він.

"Вона додасть внутрішнім і міжнародним інвесторам впевненості у майбутньому України", - заявив віце-президент ЄК.

Також він зазначив, що "незважаючи на труднощі, з якими Україна стикається, вона почала амбітні реформи, які зможуть вивільнити її величезний економічний потенціал". На його переконання, реформи в Україні вже дають перші результати, і тому їх слід продовжувати далі.

У зв'язку з цим він заявив, що нова програма макрофінансової допомоги буде підтримувати ключові реформи через узгоджену програму дій, яка з нею пов'язана.

"Реформи стосуються таких сфер як управління державними фінансами, управління державними підприємствами, секторальні реформи і соціальна політика", - зазначив Домбровскіс.

Домбровскіс підкреслив, що головний акцент ставиться на боротьбі проти корупції, де нова програма передбачає виконання умов, які не були виконані протягом нашого попереднього співробітництва.

"Виплати в рамках програм макрофінансової допомоги ЄС також залежать від паралельного виконання програми Міжнародного валютного фонду. Тому дуже важливо позитивно завершити переговори з місією МВФ, які зараз тривають", - підкреслив Домбровскіс.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 вересня, Україна і ЄС підписали меморандум про програму макрофінансової допомоги Євросоюзу на 1 мільярд євро.