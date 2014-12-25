НБУ вирішив перевести валютні кредити у гривню за курсом 7,99 за долар

Національний банк України погодив із банками - найбільшими кредиторами з іпотеки і об'єднаннями валютних позичальників текст меморандуму, який передбачає реструктуризацію валютних кредитів у гривню за курсом на день реструктуризації і прощення курсової різниці за 2014 рік пропорційно погашенню кредиту.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Національного банку України.

Реструктуризація буде проводитися за іпотечними валютними кредитами із залишком основної суми боргу не вище 2,5 млн грн за офіційним курсом на 1 січня 2014 року (7,9903 грн/дол.).

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Меморандум передбачає заборону на підвищення процентної ставки за реструктуризованою частиною кредиту протягом трьох років від моменту реструктуризації, списання нарахованих на момент реструктуризації штрафних санкцій та заміну за заявою позичальника ануїтетної форми погашення кредиту на класичну.

Крім того, відповідальність позичальника за кредитом обмежується предметом іпотеки і забороняється продаж права вимоги іншим фінустановам без попередньої пропозиції позичальника погасити кредит за ціною поступки правом вимоги.

Також меморандум передбачає створення спецкомісії при Нацбанку для контролю його виконання та затвердження правил проведення реструктуризації постановою НБУ.

Меморандум набуде чинності від моменту вступу в дію відповідних змін до Податкового кодексу, текст меморандуму після його підписання буде опублікований на сайті НБУ.

Як повідомляв УНІАН, національна валюта України від початку цього року за офіційним курсом знецінилася щодо долара США майже у 2 рази, що значно ускладнює обслуговування валютних кредитів позичальникам, що одержують доходи у гривні, і призводить до збитків банків від зростання прострочених кредитів і сформованих з них резервів.

У липні цього року в парламенті було зареєстровано кілька проектів із пропозиціями про реструктуризацію валютних кредитів громадян у гривню, один із яких, розроблений представником президента у Верховній Раді Русланом Князевичем, знайшов найбільшу підтримку банкірів та НБУ і згодом був прийнятий у першому читанні. Повторний розгляд законопроекту не проводився.

Згодом під тиском об'єднань позичальників Нацбанк створив робочу групу за участі представників профільних комітетів, Нацбанку, громадської ради при НБУ та представників «кредитного майдану», основним завданням якої стане розробка законопроектів для вирішення проблем вкладників і позичальників.