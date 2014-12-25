Бізнес-омбудсменом України призначений литовець Альгірдас Шемета

Кабінет міністрів України затвердив Альгірдаса Шемету бізнес-омбудсменом.

Відповідне розпорядження від 22 грудня 2014 р. № 1251-р опубліковане на Урядовому порталі.

Раніше в Кабміні не виключали, що посаду бізнес-омбудсмена може обійняти іноземець. Також Кабмін своїм рішенням створив Раду бізнес-омбудсмена, доручивши погоджувати положення про Раду і зобов'язав Міністерство економічного розвитку і торгівлі України до 20 березня 2015 року подати на розгляд Кабміну законопроект про створення установи бізнес-омбудсмена. Виконання доручення, як наголошувалося, продиктоване необхідністю зниження рівня корупції, боротьбою з нечесною конкуренцією, а також у зв'язку з реалізацією української антикорупційної стратегії, підписаної між Кабінетом міністрів, ЄБРР і провідними бізнес-об’єднаннями.

Довідка УНІАН. Альгірдас Шемета був міністром фінансів в уряді Литви з 1997 по 1999 рік і в 2008-2009 рр. Обіймаючи цю посаду, його було висунуто на посаду єврокомісара, спочатку з питань фінансового програмування і бюджету (2009-2010 рр.), а згодом - оподаткування, митних питань, статистики, аудиту і боротьби з шахрайством (2010- 2014 рр.).