Порошенко прокоментував рішення суду Лондона про "борг Януковича"

За словами президента, Україна не має розплачуватися за хабарі, які Путін давав Януковичу за відмову від євроінтеграції.

Президент України Петро Порошенко прокоментував рішення Апеляційного суду Англії, яким позов про стягнення з України на користь Росії заборгованості за євробондами на 3 мільярди доларів відправлено на новий розгляд.

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Про це голова української держави написав у Twitter.

"Україна не повинна розплачуватися за хабарі, які Путін давав Януковичу за відмову від євроінтеграції. Відстоюємо свою правоту в міжнародних судах", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Апеляційний суд Англії відправив на новий розгляд позов про стягнення з України на користь Росії заборгованості за євробондами на 3 мільярди доларів.

Як зазначили в прес-службі Міністерства фінансів України, у своєму рішенні всі три судді Апеляційного суду Англії погодилися з тим, що суддя першої інстанції помилково відмовив Україні у судовому розгляді аргументів захисту про примусі, а також відмовив у зупинення провадження у разі, якщо англійський суд не може розглядати аргументи України щодо примусу.

Таким чином, Україна успішно оскаржила рішення, винесене суддею попередньої інстанції в порядку спрощеного виробництва.

У своєму рішенні Апеляційний суд також прямо вказав, що уряд Сполученого Королівства "вважає дії Росії щодо окупації Криму і надання допомоги бойовикам на сході України в протистоянні української влади прямим порушенням зобов'язань Росії з міжнародного права, у тому числі, зокрема, зобов'язань за імперативним нормам, відбитим у статті 2 (4) Статуту ООН".

Довідка УНІАН. Високий суд Лондона в січні минулого року почав розгляд позову Росії проти України за єврооблігаціями нашої країни на 3 мільярди доларів, викупленим РФ у грудні 2013 року згідно з домовленістю між російським президентом Володимиром Путіним і тодішнім главою нашої держави Віктором Януковичем.

Україна вважає цей кредит "хабарем" Кремля колишній українській владі за відмову від євроінтеграції, тоді як російська сторона наполягає на його погашенні.

29 березня 2017 року Лондонський суд схвалив прискорений розгляд позову РФ, не визнавши обґрунтованість аргументів України в цій справі, проте Міністерство фінансів заявило про наміри подати апеляцію на це рішення. Високий суд Лондона наприкінці липня задовольнив клопотання про повне припинення виконання рішення по "кредиту Януковича" на 3 мільярди доларів до завершення розгляду апеляції нашої країни.