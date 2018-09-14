Проект бюджету-2019 передбачає зростання ВВП України на 3%

Гройсман зазначив, що за 2018 та 2019 роки українцями буде вироблено продукції на 1 трильйон гривень більше, ніж за попередні роки.

Державний бюджет України на 2019 рік передбачає зростання валового внутрішнього продукту на 3%.

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Про це на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, представляючи проект держбюджету-2019.

"У бюджеті на 2018 рік ми передбачили зростання національної економіки на 3%. Сьогодні ми бачимо, що цей відсоток ще більший – по другому кварталу це 3,6%. На 2019 рік ми плануємо, що плановий показник залишається 3%-ним, але ми припускаємо, що ВВП зростатиме. Я розумію, що для громадян України це просто цифри, але я переведу їх в гроші. За 2018 і 2019 роки українцями буде вироблено продукції на 1 трильйон гривень більше, ніж за попередні роки", - сказав він.

За словами прем'єра, економіка починає оживати, і пріоритетом для уряду в середньостроковій перспективі є прискорення її зростання до 5-7%.

"Зараз це можливо, оскільки ми запустили низку процесів, які з кожним роком будуть залучати дедалі інвестицій в економіку і, як наслідок, збільшувати виробництво продукції, робочих місць та заробітної плати", - додав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Держстат підвищив оцінку зростання реального ВВП України в першому кварталі 2018 року на рівні 3,1% в річному вираженні і 0,9% - до попереднього кварталу з урахуванням сезонного фактора.

У січні Національний банк покращив прогноз зростання ВВП України в 2018 році до 3,4%, але при цьому підвищив прогноз по інфляції на кінець 2018 року до 8,9%.

Уряд України прогнозує зростання економіки поточного року на 3% при інфляції 9%, Міжнародний валютний фонд і Всесвітній банк - зростання ВВП близько 3,5% при інфляції 10%.