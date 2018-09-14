Кабмін затвердив і направив у Раду проект бюджету-2019

Прем'єр-міністр зазначив, що це лише початок бюджетного процесу.

Кабінет міністрів України затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2019 рік.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було одноголосно ухвалене на засіданні уряду в п'ятницю.

"Це лише початок бюджетного процесу. Як завжди, ми подаємо вчасно його до українського парламенту. Ми будемо взаємодіяти з комітетами, фракціями, щоб бюджет був реалістичним. Не можна роздувати бюджет, який не підкріплений грошима. Інакше це може призвести до криз, які, на жаль, в Україні траплялися", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман перед голосуванням.

Представляючи документ, голова уряду зазначив, що бюджет заснований на макроекономічному прогнозі зі зростанням реального ВВП на 3% при інфляції 7,4% і передбачає зниження рівня державного боргу до 52,2% ВВП.

За його словами, зростання доходів зведеного бюджету складе 130 мільярдів гривень – до 1,293 трильйона гривень.

Пріоритетом бюджету Гройсман назвав витрати на обороноздатність, куди буде направлено 209,5 мільярда гривень, а також незалежність і енергоефективність.

На будівництво доріг наступного року буде виділено 56 мільярдів гривень, на підтримку агропромислового комплексу – 6,9 мільярда гривень.

Витрати на освіту становитимуть 242 мільярда гривень, на охорону здоров'я – 92,3 мільярда гривень.

Мінімальна заробітна плата буде підвищена з 1 січня 2019 року до 4173 гривень, також буде проведена монетизація субсидій та осучаснення пенсій.

"Так виглядає бюджет розвитку країни, який ми подаємо на розгляд українського парламенту. Далі буде до трьох місяців баталій. Ми знаємо, що всі будуть говорити, що він поганий. Але запам'ятайте одну річ – він уже третій, і про двох попередніх теж говорили, що вони погані. Але країна живе, дороги будуються, школи будуються, ми своєчасно виплачуємо всі необхідні виплати", - підкреслив глава уряду.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України за січень-липень 2018 року виконаний з дефіцитом на рівні 13,356 мільярда гривень проти 27,003 мільярда гривень профіциту за аналогічний період попереднього року.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 мільярда гривень, витрати - 991,7 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.