У бюджеті на наступний рік закладена "мінімалка" у 4173 гривні – Гройсман

Прем'єр зазначив, що зростання "мінімалки" на 450 гривень реалістичне і покладено в основу бюджету на наступний рік.

Проект державного бюджету на 2019 рік передбачає збільшення мінімальної заробітної плати до 4173 гривні з 1 січня. Читайте такожКабмін затвердив і направивши у Раду проект бюджету-2019 Про це в ході презентації проекту держбюджету-2019 повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. "Зросте мінімальна заробітна плата. Вона сьогодні становить 3723 гривні. Вже з 1 січня 2019 року за нашою пропозицією, яку ми подаємо до парламенту, - 4173 гривні. Це той показник, який є реалістичним і покладений в основу", - сказав він.

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