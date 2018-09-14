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У бюджеті на наступний рік закладена "мінімалка" у 4173 гривні – Гройсман

18:22, 14 вересня 2018
Фінанси
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Згідно з проектом держбюджету, "мінімалка" в 2019 році зросте на 450 гривень / фото УНІАН

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Про це в ході презентації проекту держбюджету-2019 повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Зросте мінімальна заробітна плата. Вона сьогодні становить 3723 гривні. Вже з 1 січня 2019 року за нашою пропозицією, яку ми подаємо до парламенту, - 4173 гривні. Це той показник, який є реалістичним і покладений в основу", - сказав він.

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Теги: #держбюджет-2019