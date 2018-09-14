Прем'єр: проект бюджету-2019 передбачає інфляцію у 7,4%

Доходи українців будуть стабільнішими, а ціни зростатимуть не такими темпами, як в минулі роки.

Державний бюджет України на 2019 рік передбачає інфляцію в 7,4%.

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Про це на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, представляючи проект держбюджету-2019.

"Інфляція в 2018 року буде менше 10%, ми плануємо, що на 2019 рік вона дорівнюватиме до 7,4%. Інакше кажучи, доходи українців будуть стабільнішими, а ціни, якщо і зростатимуть, то не такими темпами, як ми спостерігали роками раніше. Той план дій, який передбачений урядом, той набір реформ і змін, наша економічна і фінансова політика дає можливість отримати інфляцію менше 8%", - сказав він.

Прем'єр зазначив, що якщо бути точніше, в 2019 році інфляція становитиме 7,4%, тобто доходи українців будуть стабільнішими, а ціни якщо і зростатимуть, то не такими темпами, як в минулі роки.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в серпні 2018 року в річному вираженні - порівняно з серпнем 2017 року становила 9%, прискорившись з 8,9% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує інфляцію на кінець 2018 року на рівні 8,9%, що практично відповідає урядовим прогнозом у 9%.

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк очікують інфляцію в Україні поточного року на рівні 10%.