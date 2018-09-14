Бюджет цього року буде виконано і за доходами, і за видатками – Гройсман

Прем'єр заявив, що підставою для цього є позитивна економічна динаміка.

Державний бюджет України на 2018 рік буде виконаний і за доходами, і за видатками.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю, представляючи проект держбюджету на 2019 рік.

"Бюджет 2018 року буде виконано і за доходами, і за видатками. Ми сьогодні бачимо досить позитивну динаміку. І бюджет 2019 року базується на реалістичності. І, що найголовніше, ми не відійшли від тих програм, які почали кілька років тому впроваджувати в життя", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січні-серпні 2018 року отримав 607,470 мільярда гривень доходів, що на 18,984 мільярда гривень, або на 3%, нижче планового показника на цей період.

Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 мільярда гривень, витрати - 991,7 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.