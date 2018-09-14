Гройсман пообіцяв відчутно скоротити держборг в 2019 році

У 2020 році рівень держборгу має становити не більше 49% ВВП.

Проект державного бюджету на 2019 рік передбачає зменшення державного боргу до 52,2% ВВП.

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Про це в ході презентації проекту держбюджету-2019 повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Наша стратегія, закладена в цей бюджет - це зменшення державного боргу відносно ВВП. Це означає, що ми дедалі менше будемо винні зовнішньому світу і дедалі більше грошей звільнятиметься, які ми направлятимемо на нову якість освіти, охорони здоров'я, додаткове забезпечення українського війська та виконання нашого соціального контракту з товариством - доходи людей мають зростати, а інфляція має бути помірною. У 2014 держборг сягав 80% ВВП... На 2019 рік ми передбачаємо, що він становитиме 52,2% і менше 50% в 2020 році. Це абсолютно реалістично", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 мільярда у доларовому еквіваленті, і на 11% до 2,1 трильйона - в гривневому еквіваленті. Кабінет міністрів 22 серпня прийняв трирічну стратегію управління держборгом, що передбачає зниження його до кінця 2020 року до рівня не вище 49% ВВП і оптимізацію структури боргу.