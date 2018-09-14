Кабмін пропонує у держбюджеті на 2019 рік збільшити витрати на оборону до 209,5 мільярда гривень

За словами прем'єра, військовослужбовець отримуватиме зарплату не менше 10 тис. грн на місяць.

Кабінет міністрів України планує в державному бюджеті на 2019 рік збільшити видатки на оборону на 31,5 млрд грн, або на 18%, - до 209,5 млрд грн.

Про це на презентації проекту держбюджету-2019 повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Беззаперечним пріоритетом залишається українська армія. Витрати на цей напрямок становитимуть 209,5 млрд грн ... загальне зростання становитиме 31,5 млрд грн», - сказав Гройсман.

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Він повідомив, що на розвиток і модернізацію військової техніки буде виділено 36,2 млрд грн (зростання на 3,9 млрд грн), на грошове забезпечення військовослужбовців - 108,3 млрд грн (зростання на 24,1 млрд грн), на громадську безпеку - 82,1 млрд грн (зростання на 16,1 млрд грн).

Також прем'єр зазначив, що військовослужбовець отримуватиме зарплату не менше 10 тис. грн на місяць, тоді як в інших правоохоронних службах зарплата буде не меншою від 9 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України сьогодні, 14 вересня, затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2019 рік. Кабмін передбачає в 2019 році зростання доходів зведеного бюджету на 130 млрд грн - до 1,292 трлн грн.